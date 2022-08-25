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Kamyona çarptığı midibüste sıkıştı, itfaiyeciler sakinleştirerek kurtardı

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Kamyona çarptığı midibüste sıkıştı, itfaiyeciler sakinleştirerek kurtardı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü Aziz Aydın, araçta sıkıştı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü Aziz Aydın, araçta sıkıştı. İtfaiyeciler, acı içinde bekleyen Aydın'ı kendilerine güvenmesini söyleyip, sakinleştirerek kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 yolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aziz Aydın yönetimindeki 41 P 9239 plakalı servis midibüsü, önündeki 34 GM 3146 plakalı kamyona çarptı. Kamyon da 71 AAH 837 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yolcu bulunmayan midibüs, kazada hasar görürken, sürücü Aziz Aydın ise içinde sıkıştı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, acıyla kıvranan Aydın'ı kurtarmaya çalışırken, sakin olup, kendilerine güvenmesini istedi. Bulunduğu yerden kurtarılıp, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kamyon sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İtfaiye Gebze Aydın Güncel Haberler

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