KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte saat 17.23'te Stadyum Caddesi üzerinde toplanmaya başladı. Yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek, 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak yürüdü. Yürüyüş Stadyum Caddesi, Atatürk Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi'nin ardından Stadyum Caddesi'nde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel