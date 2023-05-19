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Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

TEKİRDAĞ'da kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ozan Subaşı (35), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ozan Subaşı (35), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı sıralarında Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde meydana geldi. Ozan Subaşı'nın kullandığı motosiklet, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp, su kanalı düşerek metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Subaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan Subaşı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis, kazanın ardından kamyonuyla birlikte kaçan şoförün yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Subaşı Güncel Haberler

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