Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeter Beyazduman hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Yeter Beyazduman (42) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Samet T. (24) yönetimindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon ile Abdülbaki Ö.'nün (47) kullandığı 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçtaki Yeter Beyazduman, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. (32) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Beyazduman, kurtarılamadı. B.D. ve M.C.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
