Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı; 13 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yokuş aşağı inerken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 38 EF 389 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 53 ABM 998, 31 AGB 118 ve 31 FB 165 plakalı otomobillere, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

AYNI NOKTADA 3 YIL ÖNCE 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu arada, aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan TIR'ın 24 araca çarptığı kazada, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. (DHA)