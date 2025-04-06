Kamyon Sürücüsüne Çakar Lamba Kullanımından 138 Bin Lira Ceza

Ordu'da çakar lamba kullanan kamyon sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye-Akkuş karayolunda sürdürdükleri trafik denetimi sırasında durdukları bir kamyonda, sesli ve ışıklı çakar sistemi bulunduğunu tespit etti.

Ehliyetine 30 gün süreyle el konulan sürücüye, 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kamyon 30 gün süreyle trafikten men edildi.