Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü (2)

TUTAK, AĞRI (DHA) - BABA OCAĞINA DÖNERKEN, HAMİLE EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA ÖLDÜ

Artvin'in Hopa ilçesinde 1 yıl inşaatlarda çalışan Bahattin Özkaya (34), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dikbüyük köyüne dönmeye karar verdi. Özkaya, dün kiraladığı kamyona eşyasını yükledikten sonra eşi ve çocukları ile binerek baba ocağına doğru yola çıktı.

Kazada yaşamını yitiren Bahattin Özkaya'nın amcasının oğlu olan Vedat Özkaya, büyük bir acı içerisinde olduklarını söyledi. Bahattin'in ailesini geçindirmek için yıllardır gurbette çalıştığını ve artık baba ocağına dönmeye karar verdiğini belirten Vedat Özkaya, "Ailesini köyde bırakıp kendisi gurbete gidiyordu. Son bir yıldır ailesi ile Hopa'da yaşıyordu. Ancak ekonomik sebeplerden dolayı köye dönmeye karar verdi. Dün gelirken sabaha karşı kaza yapmışlar. Hepsinin öldü haberi geldiğinde yıkıldık" diye konuştu.

Ramazan DEMİR / Ayhan İSEN/ AĞRI,