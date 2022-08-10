Kamyon, park halindeki TIR'lara çarptı: 3 yaralı ZONGULDAK'ta, virajda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonun park halindeki 3 TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. ZONGULDAK'ta, virajda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonun park halindeki 3 TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde D-750 yolu Karaman mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden K.B.'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, park halindeki 3 TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri geldi. Kazada kamyon sürücüsü K.B. ile TIR'larda bulunan M.Ç. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Zonguldak Karaman Güncel Haberler

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