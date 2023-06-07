Kamyon lastiği patladı: Bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir oto lastik tamirhanesinde Hüseyin Ketme'nin tamir ettiği kamyon lastiği, hava basarken patladı. Ketme yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, oto lastik tamirhanesinde Hüseyin Ketme'nin tamir ettiği kamyon lastiği, hava basarken patladı. Ketme yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Haziran saat 20.30 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Hüseyin Ketme, tamir ettiği kamyon lastiğine kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Ketme, bacağından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Ketme, çağırılan ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)