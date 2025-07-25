Kamyon Kasasında Havuz Yapıp Sıcaklardan Korundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Hızır Sofuoğlu, oğlunun deniz isteğini karşılamak için evinin bahçesinde kamyon kasasını havuz haline getirdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar, bu yaratıcı çözümle serinleme fırsatı buldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, havuza çevrilen kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

Tunca beldesinde yaşayan Hızır Sofuoğlu (40), 8 yaşındaki oğlu Baran'ın denize gitme isteği üzerine alternatif çözüm yolu buldu.

Evinin bahçesinde 5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kamyon kasasını branda ile kaplayan Sofuoğlu, araç kasasını 10 tona yakın suyla doldurarak havuz haline getirdi.

Baran ve sıcaktan bunalan çevredeki çocuklar, bir metre derinliğindeki havuza girdi.

Havuzda serinleyen çocukların görüntüleri ise sosyal medyada ilgi topladı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.