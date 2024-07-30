Kamyon ile servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 38 P 0791 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile U.E. idaresindeki 26 AFT 262 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, sürücü R.Ö. ile midibüste yolcu olan 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.