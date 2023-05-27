Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 42 CKP 480 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B., 03 AAU 519 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 42 CKP 480 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B., 03 AAU 519 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından yol ortasındaki orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile H.B., hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR