Kamyon ile minibüs çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı Güncel Haberler Çorum'da kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çorum'da kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesi'ne ait 19 AU 988 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal'ın kullandığı 19 M 5184 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsünün cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Çorum Güncel Haberler

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