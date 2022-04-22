Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İlçenin Özgen Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 53 ABV 596 plakalı kamyon ile Orhan Demirbozan'ın kullandığı 55 KB 923 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü ve eşi Gülhan Demirbozan, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Gülhan Demirbozan, ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Orhan Demirbozan'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

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