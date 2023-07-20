Düzce'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon ile aynı güzergahta bulunan hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif ticari araç içerisinde bulunan F.T. ve H.T.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.