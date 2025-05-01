Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçi temsilcileriyle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı, 53 Koyun Telef Oldu

Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı, 53 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü H.M.A. yaralanırken, taşıdığı 53 koyun telef oldu. Olay, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.

H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.

H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.