Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı, 53 Koyun Telef Oldu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü H.M.A. yaralanırken, taşıdığı 53 koyun telef oldu. Olay, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.
H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.
H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel