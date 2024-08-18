Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonun şoförü Fethi Öztürk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde devrilen kamyonun şoförü Fethi Öztürk (63) hayatını kaybetti.
Kaza, Domaniç ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Fethi Öztürk, kullandığı 06 VZG 29 plakalı hafriyat yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan kamyon, yol kenarına devrildi. Kazada Fethi Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.