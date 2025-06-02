Kamyon Damperiyle Sıkışan Şoför Hayatını Kaybetti

Kamyon Damperiyle Sıkışan Şoför Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bakım sırasında damperle kamyon arasına sıkışan 56 yaşındaki şoför Cevdet Çakmakoğlu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım sırasında kapanan damperle kamyon arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Elikesik Mahallesi'ndeki bir madencilik firmasında şoför olarak çalışan Cevdet Çakmakoğlu (56), yağlama yapmak için kamyon ile damper arasına girerek çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle damperin kapanması sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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