Kamyon Çukura Girdi, Ekipler Kurtardı

Kamyon Çukura Girdi, Ekipler Kurtardı
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Esenler'de oluşan çukura sol arka lastiği giren kamyon, belediye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Esenler'de sol arka lastiği yolda oluşan çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Havalimanı Mahallesi Gazeteci Sokak üzerinde 59 FU 106 plakalı kamyonun geçişi sırasında yolda çukur oluştu.

Kamyonun sol arka tekeri çukura girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kamyonun kurtarılması için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesiyle müdahalesi sonrası tekeri çukurdan çıkarılan kamyon kurtarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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