Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

Güncel Haberler

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Belen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title