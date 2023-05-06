Kamyon asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.