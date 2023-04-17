Kamuyu 147 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli adliyede (2)

ALTUN ARTIK SORUNLARIN YERELLİĞİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Çağımızda küresel güvenlik ve refah, ekonomik krizler, salgınlar, kıtlık, iklim krizi, doğal afetler gibi çeşitli unsurlarca tehdit altındadır.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 4 ilde kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ile doktorların da olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi ile 7'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,