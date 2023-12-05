491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarın gerçekleşecek tören ile 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına kamuda istihdam imkanı verileceği belirtilerek, "Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek. Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88'inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek" denildi.

Yeni yapılacak atamalarda, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısının 49 bin 310'a ulaşacağı belirtildi.