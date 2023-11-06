Ankara'da devletin ticari istihbarat ayağı olarak kendilerini tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmaları ve mahkeme kararı bekleniyor.

Kamuoyunda 'Ata Dedeler' olarak bilinen dolandırıcılık davası devam ediyor

Kamuoyunda "Ata Dedeler" olarak bilinen, kendilerini devletin sözde "ticari istihbarat ayağı" olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Hidayet K. daha önceki celselerde sanık Salice F'nin ifadesinde geçen para transferinin kime ait olduğuna dair belgeleri dava dosyasına sunduklarını bildirdi.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Hidayet K, "2018'in Eylül ayında oluşuma katılmam için teklif geldi. Buna da eşimin cep telefonundan imaj alınarak bakılabilir. Bunların hepsi çözülecek ve 400 kişinin bir kadın tarafından nasıl dolandırıldığı ortaya çıkacak." diye konuştu.

Sanık Bahtiyar Ç. de milli duygularla hareket ettiğini ve hata yaptığını söyleyerek, "Bana verildiği iddia edilen 4 kilogram altınla ilgili Samsun'daki kuyumcunun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Ali E. de mağdur olduğunu ileri sürerek beratını talep etti.

Sanık Salice F. ise dolandırıcı olmadığını ve Hidayet K'nin beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Burada herkes birlik olmuş bir kadını suçluyor. 14 ay cezaevinde yattım. Çocuğumun sağlık problemleri var. Beratımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatları da müvekkillerine uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Mayıs 2024'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kendilerini "Ata Dedeler" olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyonu kapsamında 20 Ocak 2022'de 43 kişi gözaltına alındı.

İddianameye göre, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

Sanıklar, kişileri örgüte katılış aşamalarına göre, "elçi", "elçi yardımcısı", "büyük ata dede", "ata dede", "baş dede", "dede", "sözcü dede", "masa başkanı", "masa üyesi", "saha başkanı", "saha üyesi" şeklinde kodladı.

Örgüt üyeleri, kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerleri üzerinden sağladığı güvenle maddi menfaat elde etti.

Sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.???????