Kamudaki şube müdürleri ek göstergelerinin yükseltilmesini talep etti

Şube Müdürleri Derneği Başkanı Cengiz Cebeci, kamudaki şube müdürlerinin ek göstergesinin yükseltilmesini, makam ve görev tazminatından faydalandırılmasını istedi.

Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada, şube müdürlerinin üst yöneticilere danışmanlık görevinin yanı sıra daire başkanlıklarına da vekalet eden tek meslek grubu olduğunu vurguladı.

Kamuda her türlü sorumluluğu ve riski üstlenen şube müdürlerinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"Genel idari hizmetleri sınıfına mensup şube müdürlerinin 1. derecede olanların ek göstergeleri 2200, 2. derecede olanların 1600, 3. derecede olanların 1100, 4. derece olanların 800. Buna karşın şube müdürünün emrinde çalışan 1. derece mühendis, şehir plancısı gibi unvanların ek göstergesi 3600. İstatistikçi, kimyager, matematikçi, sosyal çalışmacı, programcı gibi unvanların ek göstergesi ise 3000. Şube müdürleri, emrinde çalışan birçok unvandan daha düşük bir ek göstergeye sahip durumda. Adil olmayan bu gösterge sistemi çalışma barışını bozmaktadır. Çözüm olarak şube müdürlerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, şube müdürleri makam ve görev tazminatından faydalandırılmalıdır."