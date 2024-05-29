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Kamuda Tasarruf Tedbirleri: Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarda Çay Makinesi Kullanımını Yasakladı

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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda su ısıtıcısı veya çay makinesinin kullanılmamasını istedi. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciği ise bu karara tepki gösterdi.

(ANKARA) - Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda su ısıtıcısı veya çay makinesinin kullanılmamasını istedi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında alınacak tedbirleri içeren bir yazı gönderdi. Müdürlükten gönderilen yazıda; kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Okullara gönderilen bu yazıya tepki gösteren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciği'nin açıklaması şöyle:

"Kamuda tasarruf paketi Kaymakamlık ve Valilerin yarışına dönmüş durumda. Patronlara, Meclis'e, saray bütçesine tasarruf diyemeyenler tasarrufu öğretmenin çay makinesini kaldırmakta buldu.

İlk açıklanan tasarruf paketinde; Kamuda Tasarruf Paketi ile üç yıl boyunca kamuda sadece emekli olanların sayısı kadar istihdam artışına gidilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda bakan Şimşek 'Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz' dedi. Bu durum özellikle eğitim alanı açısından son derece tehlikelidir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre resmi öğretmen açığının 68 bin olduğu ve acil olarak en az 100 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği koşullarda alınan bu karar, eğitim öğretimin sağlıklı işlemesi açısından son derece yanlış bir uygulama olacaktır dedik fakat bugün enteresan bir olayla karşı karşıyayız.

"Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz"

Karabük /Safranbolu ilçesinde okullara gönderilen yazıda 'Isıtıcı ve çay makinesinin' kullanılmaması isteniyor. Fıkra gibi olay. Safranbolu ilçesinde okullara çay ısıtıcının kaldırılarak elektrikten tasarruf edilmesi üzerine yazı gönderiliyor. Kamu emekçisinin, asgari ücretle geçinen milyonların lokma haline gelen ekmeğine dahi göz dikenler durur mu? Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler. Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz. Anayasanın ve yasaların tanınmadığı, adil bir bölüşümün olmadığı bir düzende, tasarruf halka yönelik hizmetsizliğe ve işsizliğe dönüşür. Kabul etmiyoruz!

Buradan Bakan Şimşek'e sesleniyor. Krizin faturasını emekçiler değil patronlar ödesin.Bütçe paketleri gibi tasarruf paketleri de sermayeyi ve patronları gözetiyor. Bakan Şimşek'e Töbsen Bursa İl Temsilciliği olarak önerimiz öğretmenin çay ısıtıcına göz dikmek yerine; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, belli bir servet düzeyindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz. Tasarrufu halktan yapmayın, zenginlerin halktan aldıklarını sömürdüklerini onlardan alarak süreci devam ettirin. Öğretmenlerimiz teneffüslerde çayını keyifle yudumlasın diye Töbsen Bursa İl Temsilciliği olarak Safranbolu İlçesindeki okullarda çay makinaları ne kadar elektrik faturası getiriyorsa sendika olarak karşılamaya da hazırız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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