Kamuda Tasarruf Tedbirleri: Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarda Çay Makinesi Kullanımını Yasakladı

(ANKARA) - Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda su ısıtıcısı veya çay makinesinin kullanılmamasını istedi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında alınacak tedbirleri içeren bir yazı gönderdi. Müdürlükten gönderilen yazıda; kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Okullara gönderilen bu yazıya tepki gösteren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciği'nin açıklaması şöyle:

"Kamuda tasarruf paketi Kaymakamlık ve Valilerin yarışına dönmüş durumda. Patronlara, Meclis'e, saray bütçesine tasarruf diyemeyenler tasarrufu öğretmenin çay makinesini kaldırmakta buldu.

İlk açıklanan tasarruf paketinde; Kamuda Tasarruf Paketi ile üç yıl boyunca kamuda sadece emekli olanların sayısı kadar istihdam artışına gidilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda bakan Şimşek 'Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz' dedi. Bu durum özellikle eğitim alanı açısından son derece tehlikelidir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre resmi öğretmen açığının 68 bin olduğu ve acil olarak en az 100 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği koşullarda alınan bu karar, eğitim öğretimin sağlıklı işlemesi açısından son derece yanlış bir uygulama olacaktır dedik fakat bugün enteresan bir olayla karşı karşıyayız.

"Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz"