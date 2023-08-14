Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Hükümet Teklifini Açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili hükümetin zam teklifini açıkladı. Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalarız. Kamu işveren heyeti olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustos'a kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili hükümetin zam teklifini açıkladı. Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalarız. Kamu işveren heyeti olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustos'a kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ardından sendika ve konfederasyon temsilcileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Kamu görevlilerimizin hakları ve refahı konusundaki kararlığımızın bir yansıması olarak bugün bir kez daha 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmemiz için buradayız. Kamu görevlilerimizin, emeklilerimizin emeklerinin karşılığını vermek ve kamu görevlilerimizi enflasyona ezdirmemek AK Parti hükümetlerimizin her zaman öncelikli amaçlarından birisi olmuştur.

"KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN YAŞAM STANDARTLARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜKSELDİ"

21 yıldır birçok alanda olduğu gibi kamu görevlileri sendikacılığı alanında da çalışanlarımızın örgütlenmelerine yönelik birçok yasal düzenleme yaparak devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladık. Bu düzenlemeler kapsamında 2010 yılında gerçekleştirilen referandumla toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerimize verdik. Toplu sözleşme sistemi ile kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık. 2022 yılından bu yana kamu çalışanlarımızın bütçeden aldığı pay önemli ölçüde artırıldı. 2002 yılında toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı yüzde 18,4 iken 2022 yılında bu oran yüzde 22'ye yükseltildi. Kamu çalışanlarımızın yaşam standartları büyüyen ve gelişen Türkiye ile birlikte yükseldi. En düşük memur maaşını 2023 Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını ise 9 bin 876 liraya çıkardık.

"967 MADDE ÜZERİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Memur ve memur emeklilerimizin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerimizin 14. gününde artık belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog anlayışı içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bunun için komisyon çalışmalarımıza özveriyle katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Toplam teklif edilen madde sayısı 936'ydı. İlgili komisyonlarda bu maddeler ayrıştırıldı ve şu andan itibaren 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Kaynağını Anayasa'dan alan toplu sözleşme hakkının sınırları ve kapsamı kanunla belirlenmiştir. Bu bağlamda toplantılarımızı mali ve sosyal haklar üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz.

"2024 YILINDA İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 10, SONRAKİ 6 AY İÇİN DE YÜZDE 10 ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Gönlümüzün sendika ve konfederasyonlarımızın kamu görevlileri lehine sundukları taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu da bilmenizi isterim. 22 Ağustos'a kadar sürecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket çerçevesi içinde, sosyal diyalog ortamını geliştirerek sürdüreceğimize de inanıyorum. Bu süreci uzlaşıyla tamamlayarak 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ni birlikte imzalamak arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim. Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlilerimize yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a yükselttik. Ayıca temmuz ayında 8 bin 77 seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladı. Gerek ocak ayında gerekse Temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini özellikle vurgulamak isterim. Böylece Merkez Banka'mızın 2023 enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verdiğimiz zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim. Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 10, sonraki 6 ay için de yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız. Bunun dışında bildiğimiz gibi 6 Şubat'ta yüzyılın afetini yaşadık. Yaşadığımız depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir.

"2024 YILI İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 14, İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 9; 2025 YILI İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 6, İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 5"

Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalarız. Kamu işveren heyeti olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustos'a kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz. Toplu sözleşmeler sadece mali hakları değil, aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme sürecidir. Dolayısıyla bugünkü teklifimizin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını da özellikle çizmek isterim. Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacağımız maddelerimizin de olduğunu vurgulamak isterim."