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Kamu Sendikaları Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı

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Hep-Sen Sendikası'nın çağrısı üzerine 54 sendika bir araya gelerek kamu sendikacılığına getirilmek istenen yüzde 1 barajına karşı ortak bir kamuoyu bildirisi yayınladı.

Kamu sendikacılığına getirilmek istenen yüzde 1 baraj engeline karşı, Hep-Sen Sendikası'nın çağrısı üzerine 54 sendika bir araya gelerek ortak bir kamuoyu bildirisi yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, kamu çalışanlarının hakkını savunmak üzere kurulmuş; emek ve hak için mücadele eden sendikalar olarak bir araya geldik. Tüm kamu çalışanları adına, sendikal örgütlenmeye set çekmeye çalışan odaklara karşı, emekten yana saf tutanlar olarak, kamuoyuna beyanımızdır:

Ne yazık ki yakın zamanda, önce Danıştay; sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendikal baraj uygulaması, sanki bu iptaller hiç gerçekleşmemiş gibi, sanki bunu teklif edenler; yıllar önce barajları kaldırmak için çalışmamış gibi, yeniden gündeme getirildi.

Üzücüdür ki; ilgili hizmet kolunda üye olabilecek kamu personellerinin en az yüzde 1'ini örgütlemiş sendikaların üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildi. Şimdi de Meclis Genel Kurulu'na sunulmak üzere. Daha önce de 6. Dönem Toplu Sözleşme ile ikramiyeye yüzde 1 sendikal örgütlenme barajı getirilmeye çalışılmıştı. Bu yanlıştır dedik, yanlışı anlatmak için konuyu meclise taşımak isterken, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirildik. Oysaki biz; onlar da dahil olmak üzere yasaklardan dolayı sendikalı olamayan kamu çalışanları var demiştik. Ne oldu? Danıştay, ikramiyeden yararlanmada kısıtlayıcı kriter getirilemez, eşitsizlik yaratır, sendikal özgürlüğe müdahaledir; özetle bu madde mevzuata ve hukuka aykırıdır dedi, maddeyi iptal etti.

Yüzde 1 yetmedi; danıştay kararı umursanmadı. 'Madem Danıştay iptal etti, biz bunu en iyisi kanunlaştıralım' denildi. Günlerce mücadele ettik, bazıları 'Haklısınız, ama kanun geçecek mecbur' bile dediler. Kanun geçti. Peki sonra ne oldu? Bu sefer de kanun, Anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi, bu kanunun çalışanların dilediği sendikaya üye olma seçimini fiilen engellediğini, sendikal özgürlüğü ihlal ettiğini; baraj uygulamasının meşru olmadığını, objektif ve makul bir temele oturmadığını ilan etti.

Anayasaya bağlılık yemini eden vekiller, AYM'nin açık kararına rağmen, bu teklifi nasıl verebildiler; merak ediyoruz. Şunu da merak ediyoruz, daha önceki örgütlenme darbelerine elle tutulur, güçlü bir tepki vermeyen ILO, şimdi de sessiz kalacak mıdır? Ülkemizin taraf olduğu ILO sözleşmelerinin hükmü yok mudur? Anayasa Mahkemesi kararının bir önemi yok mudur?

Meclisimizin, bu teklifi kabul etmeyeceğine inanmak istiyoruz. Tüm milletvekillerinin dikkatini, yasalaştırılmak üzere olan sendikal baraj meselesine çekmek istiyor, kendilerini hukuk, hakkaniyet ve vicdan ekseninde; bu teklifi reddetmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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