Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Memur Maaşlarının Artırılmasını İstedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının en az yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranı kadar artırılmasını ve bunun üzerine de yüzde 10 refah payı verilmesini istedi. Kahveci, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmeye başladığını belirterek, alınacak kararların vatandaşları doğrudan ilgilendireceğini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının en az yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranı kadar artırılmasını ve bunun üzerine de yüzde 10 refah payı verilmesini istedi.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmeye başladığını anımsatarak, alınacak kararların vatandaşları doğrudan ilgilendireceğini belirtti.

Bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğunu savunan Kahveci, 2023'te kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışların, enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışların emekliler ile çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesi gerektiğini bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir."

Kahveci, milletvekillerinden, büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklileri gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni memnuniyet verici şekilde TBMM'den geçirmeleri temennisinde bulundu.