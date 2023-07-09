Kamu mühendisleri, Ankara'da bir araya gelerek 'Mühendislik Meslek Kanunu' talebinde bulundu. Kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, emeklileri ve yüzlerce vatandaş Ankara'da Anıt Park'ta bir araya gelerek meslekleri ile ilgili birtakım düzenlenmeler yapılması konusunda yetkilere çağrıda bulundu. Kamu mühendisleri adına basın açıklamasında bulunan Kamu Mühendisleri Derneği Platformu kurucusu Ahsen Yalçın Açıkgöz, kamu mühendisleri için 'Mühendislik Meslek Kanunu' talep ettiklerini söyledi. 'Kamu mühendisleri, birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır'

Kamu mühendislerinden "Mühendislik Meslek Kanunu" talebi

ANKARA - Kamuda çalışan mühendisler, Ankara'da bir araya gelerek "Mühendislik Meslek Kanunu" talebinde bulundu.

Kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, emeklileri ve yüzlerce vatandaş Ankara'da Anıt Park'ta bir araya gelerek meslekleri ile ilgili birtakım düzenlenmeler yapılması konusunda yetkilere çağrıda bulundu. Kamu mühendisleri adına basın açıklamasında bulunan Kamu Mühendisleri Derneği Platformu kurucusu Ahsen Yalçın Açıkgöz, kamu mühendisleri için "Mühendislik Meslek Kanunu" talep ettiklerini söyledi.

"Kamu mühendisleri, birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır"

Kamu Mühendisleri Derneği Platformu kurucusu Ahsen Yalçın Açıkgöz, kamu mühendislerinin üstlendikleri görevler bakımından onlara teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklendiğini belirterek, "Birçok kanun ve yönetmelikte kamuda çalışan mühendislere yapmış oldukları işlerden ötürü iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri, kamuda mühendislere denk sayılan mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır" dedi.