Kamu mühendisleri özlük hakları için Ankara'da buluştu

KAMU Mühendisleri Platformu üyeleri, Ankara'da maaşlarının arttırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. 81 ilden gelen yaklaşık bin kamu mühendisi, mimar şehir plancısı ve emeklileri Anıtpark Meydanı'nda toplandı. Kamu Mühendisleri Platformu üyeleri, maaşlarının artırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, teknik sorumluluk tazminatı, tüm kazanımlarının emekliliğe yansıtılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Kamu Mühendisleri Derneği Kurucusu Ahsen Yalçın Açıkgöz, kamu mühendisleri, kamuda mühendislere denk sayılan mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kaldığını ifade ederek 'Amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir bu grup. Oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için; kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak 'Teknik Sorumluluk Ödemesi' adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz. Bilgi birikiminin, deneyimin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir 'Mühendislik Meslek Kanunu' talep ediyoruz' dedi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.