Kamu Mühendisleri Ankara'da Seslerini Duyurdu

(ANKARA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası üyesi kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personel, Ankara'da düzenlenen mitingte taleplerini dile getirdi.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personelin sorunlarına dikkat çekmek için Anıtpark'ta miting düzenledi. Mitinge katılan mühendis ve teknik personel, "Biz yaptık, siz övündünüz", "Mühendislik maaşı < yoksulluk sınırı" dövizler taşıdı. "Üreten mühendis, tükenen mühendis", "Yoksulluk için okumadık", "Meslek kanunu istiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Mitingte, kamu mühendislerinin ve teknik personelin yok sayılan haklarını temsilen alana bir "tabut" konuldu ve katılımcılar, tabut başında bir dakikalık "sessiz çığlık" eylemiyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Miting saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mitingde konuşan Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy, "Yıllarca görmezden gelindik, yıllardır ertelendik, yıllardır duyulmadık. Bize yalanlar satıldı, bu tiyatronun artık seyircisi olmayacağız. Bizler ülkemizin tüm yatırımlarının mimarıyız. Mühendis ve teknik hizmetler sınıfı yoksulluk sınırının altında. Mühendislik meslek kanununu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler ise şunları kaydetti:

"Bugün burada, emeğimizin yok sayılmasına; yıllardır biriken haksızlıklara, düşük ücret politikalarına ve mesleki itibar kaybına karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız. Haklı mücadelemizin, birliğimizin ve kararlılığımızın bir sembolü olan bu alanda, sesimizi birlikte yükseltecek, hakkımız olanı talep edeceğiz. Bakın, önümüzde bir tabut duruyor! Bu tabut, sadece geçmişte kaybettiklerimizi değil, bugün görmezden gelinen haklarımızı ve bu şekilde devam ederse, geleceğimizi de temsil ediyor. Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanları, bugün var olan durumda yoksulluğa mahküm ediliyor. Emeğimiz ve mesleğimiz değersizleştiriliyor. Tüm bu sorunlar çözülünceye kadar, artık susmayacak, geri adım atmayacağız!

"Meslek kanunu istiyoruz"

Bu 'sessiz çığlık' eylemi yıllardır haykırdığımız, ancak duyulmayan sesimizin bir sembolü. Biz, bu ülkenin teknolojik ve ekonomik geleceğini inşa ediyoruz. Köprüler kuruyor, şehirler tasarlıyor, enerji üretiyoruz. Ama haklarımıza geçit verilmiyor! Düşük maaşlarla, güvencesiz koşullarla çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Meslek kanunu istiyoruz! Çalışma koşullarımızın güvence altına alınmasını ve adil ve hakkaniyetli bir maaş istiyoruz! Devletimizin tüm evlatlarına adil davranmasını bekliyoruz. Kısacası, itibarımızı, emeğimizin karşılığını ve geleceğimizi istiyoruz! Alana yerleştirdiğimiz dev çarklar heykeli, emeğimizin ve üretim gücümüzün sembolü.

Gökyüzüne yükselen balonlarımızdaki beyin görseli; itibarı ve hakları kaybolan teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının devlet kurumlarından yurt dışına giden meslektaşlarımızın beyin göçünün dışa vurumu. Hakkımız olanı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz! Bu mücadelemiz bugünle sınırlı kalmayacak. Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası olarak, her birinizin sesini duyurmak için durmaksızın çalışacağız. Birlikte çok daha güçlüyüz! Haklıyız, geleceğimizi temin altına alana kadar da susmayacağız."

Mitingin sonunda, mühendislerin haklarının yok sayılmasını simgeleyen "tabut" taşındı ve sembolik cenaze töreni düzenlendi. Yurt dışına göç eden mühendisleri temsilen ise üzerine beyin görseli yerleştirilmiş balonlar gökyüzüne bırakıldı.