Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin dolandırıcılık yaptığına dair uyarılarda bulundu. Gerçek sosyal yardımların kapıdan veya elden yapılmadığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşları bazı basın yayın organlarında ve sanal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık olduğu konusunda uyardı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur" denildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

