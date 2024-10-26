Kamu Kurumlarında Yapılacak Mesleğe Özel Yarışma Sınavlarında Cumhurbaşkanlığı'ndan İzin Zorunluluğu Kaldırıldı

(ANKARA) - Kamu kurum ve kuruluşlarındı yapılacak mesleğe özel yarışma sınavlarında Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile; kamu kurum ve kuruluşlarında kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

2018 yılında yayımlanan genelgede; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınması zorunlu tutulmuştu.