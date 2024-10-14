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Kamu Kurumlarında Personel Servisi Hizmeti Devam Edecek

Kamu Kurumlarında Personel Servisi Hizmeti Devam Edecek
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurumlarında personel servisi hizmetinin devamına izin verildiğini duyurdu. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde sadece toplu taşıma olmayan yerlerde kişisel araç kullanımını azaltmak amacıyla servis hizmetinin sağlanacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi hizmetinin devamına izin verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Hakkı Susmaz'ın imzasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 'Personel sevisi hizmeti' konulu yazıda, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tasarruf Tedbirleri' konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin birtakım tedbirler alındığı hatırlatıldı. Bu kapsamda toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetlerinin sonlandırıldığı belirtilerek, toplu taşıma olmayan yerlerde ise en etkin ve ekonomik yöntemler tercih edilmek suretiyle personel servisi hizmetine imkan tanındığı aktarıldı.

Personel servisi hizmeti sonlandırılan kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen taleplere değinilen yazıda, "Servis hizmetine ihtiyacın devam ettiği, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunun mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayeti olumsuz etkilediği, personel servisinin sonlandırılmasının bireysel araç kullanımını artırdığı, toplu taşıma kullanan personelin önemli bir kısmının ise birden fazla vasıta kullanması sebebiyle zaman kaybı yaşadığı ve bu durumun personelin mağduriyetine neden olduğu hususları bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servisi hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mezkur genelgede yer alan personel servislerine ilişkin kriterlere uyulması ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kaydıyla personel servisi hizmeti sağlaması hususunda izin verilmiştir" denildi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ VERDİ'

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen olarak 3'üncü dönem toplu sözleşmeden itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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