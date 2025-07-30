Kamu Kurumlarında Kreş ve Çocuk Bakımevleri Yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kreş ve çocuk bakımevlerinin kamuda yaygınlaştırılması genelgesine ilişkin, "Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı'nda aileleri destekleyen önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Aileyi güçlendirmek, çalışan ebeveynlere destek olmak ve iş-yaşam dengelerine katkı sunmak amacıyla kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla istenildiğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Nüfus Politikaları Kurulumuzda titizlikle üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı vesilesiyle atılan bu kıymetli adımın, ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."