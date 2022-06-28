Kamu kurumlarına 2 milyondan fazla 'bilgi edinme' başvurusu yapıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ulaşan rapora göre, 2021 yılında 2 milyondan fazla kişi, kamu kurumlarına 'bilgi edinme' başvurusu yaptı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 2021 yılı raporu TBMM'ye ulaştı. TBMM Başkanlığı tarafından, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, bilgi edinme hakkının kullanım verilerini içeren raporun ayrıtları paylaşıldı.

Kanun kapsamında bilgi edinme başvurularının yapıldığı ilk yıl 2004'te 395 bin 557 müracaat oldu. Yıllara göre en fazla başvuru ise 3 milyon 298 bin 465 ile 2014'te gerçekleşti.