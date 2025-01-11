Kamu İşçilerine 2025 Tediye Ödeme Tarihleri Belirlendi

(ANKARA) - Kamu işçilerine 2025'te yapılacak tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemenin ilk yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta yapılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.