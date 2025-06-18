Kamu İşçileri, Zam Teklifini Protesto Etti

KAMUDA yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde zam teklifine karşı işçiler, Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyerek açıklama yaptı.

İlk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 zam teklifine karşı çıkan işçiler, Ankara'da Anıtpark'ta toplandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe; 34 işçi sendikasına üye işçiler katıldı. İşçiler, Anıtpark'tan sloganlar eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü. Burada konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini hatırlattı. Atalay, "Kamuda çalışan işçi, asgari ücretin bir tık üstünde ücret alıyor. Ortalama ücret 35 bin oldu. Deniz altı yapacaksın, uçak yapacaksın, iletişimde varsın, enerjide varsın, ülkenin her alanında varsın; 35 bin lira maaş. Ben emekçiyim. Siz emekçisiniz. Ben bu işçinin meselesini dillendirmezsem, çözüm bulmayla ilgili kavga vermezsem, Allah da hesap sorar, kul da hesap sorar. Emeklinin durumunu biliyorum. Asgari ücretin durumunu biliyorum. Gündem bugün o değil. Gündem bugün kamu sözleşmesi. Türk-İş Başkanı bu ülkede nerede bir problem varsa, onunla ilgili tavır almak durumunda. Geçen Cuma'dan beri katiller evvela Gazze'de şimdi İran'da katliama devam ediyorlar. Bazıları diyor ki 'Bizi ne ilgilendirir?' Vatan yoksa hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Her şey bizi ilgilendirir. Emek de ilgilendirir, savaş da bizi ilgilendirir. Şimdi başkanlar bu akşam burada. Ünvanlı yöneticiler burada. Hepsi kalıyor. Yarın orada koordinasyon kurulu, önümüzdeki hafta, öbür haftaki eylem planını açıklayacak. Herkes harfiyen noksansız uyacak. Akabinde grev kararı alacağız" dedi. Atalay'ın konuşmasının ardından kalabalık dağıldı.