Kamu İşçileri TÜRK-İŞ Öncülüğünde Eylem Düzenledi

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TTK ve MTA'da çalışan işçiler, hükümetin toplu iş sözleşmesi sürecinde teklif ettiği zam oranlarını yetersiz buldu ve GMİS öncülüğünde uyarı eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, taleplerini ortak basın açıklamalarıyla duyurarak, adil bir teklif talep etti.

(ZONGULDAK) - TÜRK-İŞ'in, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme sürecinde hükümetin teklifini yetersiz bulmasının ardından, TTK ve MTA'da çalışan işçiler, GMİS öncülüğünde eylem yaptı. İşçiler, iş yerlerine 500 metre kala servislerden inerek sloganlarla yürüdü, taleplerini ortak basın açıklamalarıyla duyurdu.

Türkiye genelinde 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde teklif edilen zam oranlarını yetersiz bulan TÜRK-İŞ'in eylem kararı doğrultusunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü iş yerlerinde işçiler, iş bırakmadan uyarı eylemi gerçekleştirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde sabah saatlerinde yapılan eylemlerde, işçiler servis araçlarından, iş yerlerine yaklaşık 500 metre kala inerek alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Eylem, iş yeri önlerinde ortak basın açıklamalarıyla son buldu.

GMİS'in örgütlü olduğu TTK'nın Üzülmez, Karadon, Kilimli, Kozlu, Armutçuk, Amasra müesseseleri ile Maden Makineleri Fabrikası ve MTA Genel Müdürlüğü'nde eş zamanlı yapılan eylemlerde, "Şimşek elini işçinin cebinden çek", "Zafer direnen işçinin olacak", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" ve "İşte madenci, işte sendika" sloganları atıldı.

GMİS yetkilileri ve şube başkanları, TÜRK-İŞ'in hazırladığı ortak basın bildirisini okudu. Bildiride, hükümetin teklif ettiği zam oranlarının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

"Geçim sıkıntısı kamu işçisinin en yakıcı sorunu"

Basın açıklamasında, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın kamu çerçeve protokolünde sunduğu yüzde 16+8+7+5'lik zam teklifinin işçiler tarafından yok sayıldığı ifade edilerek, "Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir" denildi.

Kamuda çalışan işçilerin üretimin ve kamu hizmetlerinin temel taşı olduğu belirtilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrı yapılarak, adil ve kabul edilebilir bir teklif sunulması talep edildi.

"Bu böyle gitmez, sadaka değil hakkımızı istiyoruz"

Basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Emekçi üstüne düşen görevini yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Bizi yönetenler de sosyal devletin gereğini yerine getirmelidir. Hükümet, işçinin, emekçinin hakkını vermeli ve süreci adil bir çözüme kavuşturmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa, meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Artık yeter! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın emekçinin onurlu direnişi! Yaşasın TÜRK-İŞ!"

Eylemlerin, TÜRK-İŞ'in 5 haftalık eylem planı çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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