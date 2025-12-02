Birleşik Kamu-İş'ten TBMM'ye Çağrı: İyileştirme, Tüm Kamu Emekçilerini ve Emeklilerini Kapsamalı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarının artırılmasına ilişkin önergenin tüm kamu çalışanlarını ve emeklilerini kapsamasını istedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "İyileştirme tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini kapsamalıdır" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarını artırmasına ilişkin önergenin tüm kamu çalışanları ve emeklilerini kapsaması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 1.12.2025 tarihinde 20 bini geçmeyecek sayıda üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerine 10 bin lira ile 40 bin lira arasında ek zam yapılmasını önerdi. Kamuda maaş ve ücretler açlık sınırındayken, zaten kamudaki en yüksek maaşı ve ücreti alan üst düzey yöneticiler için sunulan teklif, kamu vicdanını yaralamıştır. Bu teklif uzun süredir ağır ekonomik koşullar altında ezilen 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamudan emekli olmak üzere toplam 6,5 milyonun yaşam gerçeğini değiştirmemektedir. Aksine, ücret adaletsizliğini daha görünür hale getirerek mevcut mağduriyeti derinleştirmektedir.

"Sunulan düzenlemeler, kamunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileri ve emeklileri yok saymaktadır"

Kamu emekçileri ve emeklileri, yıllardır süren yüksek enflasyon karşısında gelirlerinin hızla erimesi nedeniyle ağır bir yoksullaşma süreci yaşamaktadır. Yapılan maaş artışları daha cebe girmeden erimekte; kamu çalışanları kira, ulaşım, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluklar yaşamaktadır. Teklifte yer alan sınırlı kapsamlı iyileştirmeler, kadrolar arasındaki ücret farklarının artık tolere edilemez boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bu durum, kamu çalışanları arasında iş barışını bozmakta; eşitlik, liyakat ve verimliliği zayıflatmaktadır. Sunulan düzenlemeler, kamunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileri ve emeklileri yok saymaktadır. Bu kanun teklifi, yalnızca belirli bir kesimin sorunlarına çözüm üretmekte; milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklisinin haklı talep ve beklentilerini görmezden gelmektedir. Kamu hizmetinin asıl yükünü taşıyan tüm çalışanların ve emeklilerin hakları teslim edilmeli, Hakem Kurulu kararıyla tescillenen mağduriyet ivedilikle giderilmelidir.

"En düşük memur ve emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaşadığı bu adaletsizliğin derhal giderilmesi için Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini acilen göreve çağırıyoruz: Kamu emekçileri ve emeklilerine yalnızca enflasyon farkı değil, alım gücünü koruyacak insanca yaşanabilir ücret artışı sağlanmalıdır. Kadro ve unvan ayrımı gözetmeksizin tüm kamu çalışanları arasındaki ücret uçurumu giderilmeli; en düşük memur ve emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Geçmiş dönemlerde verilen seyyanen zamların emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük mağduriyet derhal ortadan kaldırılmalıdır."