Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Yeşildağ sendikal barajın kaldırılması için destek istedi.

Özel'e çalışma yaşamına, kamu emekçilerinin sorunlarına ilişkin konfederasyonunun düşüncelerini ve önerilerini ileten Yeşildağ, baraj düzenlemesinin "hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı" olduğunun defalarca tespit edildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyi Genel Kurul gündemine getirmenin, hem Danıştay hem de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen mümkün olmaması gerektiğini vurgulayan Yeşildağ, tüm siyasi partilerin düzenlemenin iptali yönünde irade göstermesini istedi.

Yeşildağ, baraj uygulamasıyla sendikal özgürlüklere darbe vurulmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.