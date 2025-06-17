Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas aldığına dikkat çekti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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