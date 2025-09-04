Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Rize'de ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Usta ve beraberindeki heyet, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi yeni hizmet binası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Psikiyatri Ek Hizmet Binası ile Rize Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Usta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Salonunda düzenlenen toplantıda, sağlık yöneticileriyle istişarede bulundu.