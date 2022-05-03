Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Akelma, Şanlıurfa'da hastaneleri ziyaret etti

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret ederek, hastalar ve görevli personelle bayramlaştı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akelma beraberindeki Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Ögr. üyesi Dr. Faruk Günak, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rıfat Kemal Aydın, Destek Hizmetleri Başkanı Halil Beyazkendir, Personel Hizmetleri Başkanı İbrahim Demir, Basın İletişim Koordinatörü Ahmet Zeki Güler ile birlikte Ramazan Bayramı vesilesiyle Siverek Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastaneleri'nde temaslarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm'den hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Akelma, hasta ve hasta yakınlarıyla da bayramlaştı.

Akelma, hastanelerde görevli sağlık çalışanlarıyla da sohbet ederek, bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretleri esnasında Akelma, hastaların rahatsızlıklarıyla da yakından ilgilenerek tedavi süreçlerine ilişkin ilgili doktorlardan bilgi aldı.