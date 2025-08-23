Kamu Hakem Kurulu'nun İlk Toplantısından Karar Çıkmadı

Sayıştay Başkanlığı'nda yapılan Kamu Hakem Kurulu toplantısında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, Çevre Bakan Yardımcısı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir karar alınamadı.

İLK TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Sayıştay Başkanlığı'nda yapılan Kamu Hakem Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Erdinç Yazıcı ve Prof. Dr. Fatih Uşan, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ilk toplantı sona erdi. Toplantıdan bir karar çıkmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
