Kamu Hakem Kurulu'nun İlk Toplantısından Karar Çıkmadı

İLK TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Sayıştay Başkanlığı'nda yapılan Kamu Hakem Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Erdinç Yazıcı ve Prof. Dr. Fatih Uşan, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ilk toplantı sona erdi. Toplantıdan bir karar çıkmadığı belirtildi.