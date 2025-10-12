Haberler

Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan E.C. Yakalandı

Gelibolu'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.C. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma" suçundan 6 ayrı dosyadan aranan E.C'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan E.C, işlemlerinin ardından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
