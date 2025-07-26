Kamu Görevlisi Kılığındaki Dolandırıcı, 1,5 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığını Çaldı

Kamu Görevlisi Kılığındaki Dolandırıcı, 1,5 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığını Çaldı
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir vatandaşı dolandıran Erkan Dağbakan, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 1,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, M.Y.'nin 1,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran Erkan Dağbakan (38), kolundaki dövmeden tespit edilip Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y.'nin yaşadığı eve giden şüpheli, kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, evdeki para ve altınların terör suçlarına karıştığını, inceleme için kriminal laboratuvara gönderileceğini söyledi. M.Y., panikle evdeki 1,5 milyon TL değerindeki para ve altınları çantayla şüpheliye teslim etti. Şüphelinin evden ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.Y., durumu jandarmaya bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbarla Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin Erkan Dağbakan olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dağbakan'ın kolundaki dövmeden yola çıkarak İstanbul ve Trabzon'a geçtiğini belirledi. Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Dağbakan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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