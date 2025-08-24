Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Zam Oranlarını Belirlemek İçin İkinci Toplantısını Yaptı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 yıllarındaki zam oranını belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı. Toplantıda konfederasyon temsilcileri ve kamu işverenleri arasında zam talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

KAMU Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki zam oranını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Hakem Kurulu, 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

