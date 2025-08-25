Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Toplantıda, memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme talepleri müzakere edildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
