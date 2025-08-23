Kamu Görevlileri Hakem Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi mali ve sosyal haklarını belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Kurulun çalışma takvimi ve usul esasları görüşüldü.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemindeki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yaptığı ilk toplantı sona erdi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvurunun ardından çalışmalarına başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını Sayıştay Başkanlığı'nda yaptı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
